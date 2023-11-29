Окан Бурук: «Матч с «Манчестер Юнайтед» – особенный для «Галатасарая»

Главный тренер турецкого «Галатасарая» Окан Бурук поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает İdman.biz, он отметил важность предстоящей встречи. «Это очень особенный матч для нашего клуба — и финансово, и эмоционально.

Такие встречи чрезвычайно важны для турецкого футбола. Если выиграем, у нас будут прекрасные шансы на выход из группы. Это наша цель». – подчеркнул Бурук.

Также он охарактеризовал соперника: «Юнайтед» поменялся и стал лучше по сравнению с нашим первым матчем. В шести последних турах премьер-лиги у них пять побед. Надо показать хороший футбол и добиться победы», - приводит слова Бурука официальный сайт УЕФА.

İdman.biz