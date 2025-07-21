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Лионель Месси - лучший игрок дня МЛС в пятый раз за сезон

Мировой футбол
Новости
21 Июля 2025 09:44
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Лионель Месси - лучший игрок дня МЛС в пятый раз за сезон

Нападающий и капитан «Интер Майами» Лионель Месси, пятый раз в текущем сезоне MLS был признан лучшим футболистом дня.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба лиги.

США — Major League Soccer . МЛС
20 июля 2025, воскресенье. 03:30

Нью-Йорк Ред Буллз (Хэррисон) - Интер Майами - 1:5

Голы: 1:0 Хак – 15' 1:1 Альба – 24' 1:2 Сеговия – 27' 1:3 Сеговия – 45+3' 1:4 Месси – 60' 1:5 Месси – 75'

19 июля в матче против «Нью-Йорк Ред Буллз» (5:1) 38-летний аргентинец оформил дубль и отдал две результативные передачи. Это уже шестой дубль Месси в семи последних встречах турнира.

С 18 голами в 18 матчах он лидирует в гонке бомбардиров. С момента перехода в клуб в 2023 году Месси провёл 68 матчей во всех турнирах, забив 58 голов и сделав 26 ассистов. Его контракт с «Интер Майами» действует до конца 2025 года. Трансферная стоимость 38-летнего аргентинца, по данным портала Transfermarkt, составляет €18 млн.

İdman.biz

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