"Его уничтожали" - Погба назвал игрока, который будет претендентом на "Золотой мяч"

Как сообщает İdman.biz, французский полузащитник «Монако» Поль Погба высказался о нападающем мадридского «Реала» Килиане Мбаппе.

«Мбаппе… Его уничтожали, критиковали и говорили много всего, но он [получил] «Пичичи» (стал лучшим бомбардиром сезона в Ла Лиге), он лучший бомбардир в Европе и в мире.

Сложно дать однозначную оценку его игре, но его действительно стоит уважать», - сказал Погба в видео известного стримера IShowSpeed на YouTube-канале Live Speedy.

Напомним, в минувшем сезоне французский форвард принял участие в 59 матчах во всех турнирах, в которых отметился 44 голами и пятью результативными передачами.

İdman.biz