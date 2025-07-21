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Как британские музыканты едва не сорвали трансфер Рэшфорда в "Барселону"

Мировой футбол
Новости
21 Июля 2025 02:30
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Как британские музыканты едва не сорвали трансфер Рэшфорда в "Барселону"

Переход Маркуса Рэшфорда в «Барселону» оказался под угрозой срыва по неожиданной причине — частный рейс группы Oasis из аэропорта Манчестера заблокировал вылет нападающего, сообщает İdman.biz со ссылкой на The Sun.

27-летний форвард, направлявшийся в столицу Каталонии для прохождения медосмотра перед арендой, рассчитывал вылететь частным самолетом из Манчестера. Однако нужный слот оказался занят Лиамом Галлахером, который возвращался на юг Франции после финального концерта Oasis в Хитон-Парке.

В результате Рашфорд и его представители были вынуждены срочно выехать в аэропорт Ист-Мидлендс, преодолев около 80 миль. Несмотря на задержку, он успел вылететь и прибыл в Барселону в воскресенье около 20:00 по местному времени. В понедельник нападающий пройдет медицинское обследование, а во вторник будет представлен как игрок «Барселоны». Соглашение с «МЮ» оформляется как аренда с опцией выкупа за €30 млн.

Источник, близкий к ситуации, с юмором отметил: «Маркусу пришлось менять планы, но он бы и пешком дошел до Барселоны ради этого перехода. У Ноэля и Лиама теперь будет повод посмеяться: их турне едва не помешало сделке».

İdman.biz

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