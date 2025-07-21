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Болельщики поддержали футболиста, который ударил женщину стулом - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
21 Июля 2025 00:27
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Болельщики поддержали футболиста, который ударил женщину стулом - ВИДЕО

Нападающий английского клуба «Олдхэм» Киан Харратт, оказавшийся в центре громкого скандала на Ибице, получил поддержку от фанатов своего клуба.

Как передает İdman.biz, во время предсезонного матча с «Данди Юнайтед» болельщики «Олдхэма» встретили 23-летнего игрока ироничной кричалкой: «Он бросил стул — и что с того, ведь он забил за "Олдхэм", чтоб мы поднялись!». Футболист в ответ улыбнулся и помахал фанатам с бровки.

Напомним, что 21 июня Харратт стал участником потасовки у бассейна в одном из отелей Ибицы. Нападающий бросил пластиковый стул в сторону британского туриста, задев при этом женщину. Очевидцы рассказали, что футболист и трое его друзей вели себя агрессивно — бросали в женщин мячи и обливали их водой. Конфликт вспыхнул после того, как другие отдыхающие попытались вмешаться и защитить девушек.

Харратт уже ранее привлекал внимание футбольных и дисциплинарных органов. В 2024 году он был дисквалифицирован на четыре месяца за участие в 484 ставках на футбольные матчи, включая игры своей собственной команды. Несмотря на это, именно Харратт стал героем плей-офф Национальной лиги, забив победный гол в финале против «Саутенда» и выведя «Олдхэм» в Лигу 2.

İdman.biz

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