"Реал" расторгнет контракт с игроком, не сыгравшим за клуб ни одного матча за пять лет

«Реал Мадрид» рассматривает возможность досрочного расторжения контракта с бразильским полузащитником Рейньером Жезусом, который был приобретен в 2020 году за 30 миллионов евро.

Как передает İdman.biz со ссылкой на AS, за пять лет с момента перехода 22-летний игрок так и не провел ни одного матча за основной состав.

Рейньер успел побывать в аренде в «Боруссии Дортмунд», «Жироне», «Фрозиноне» и «Гранаде», но ни в одном из клубов не сумел проявить себя. Его действующий контракт рассчитан до 2026 года, однако интерес со стороны других команд отсутствует. В связи с этим «Реал» может расторгнуть соглашение, чтобы дать игроку возможность продолжить карьеру в другом месте.

Ситуация усугубляется в условиях кадровых изменений в команде: с приходом нового тренера Хаби Алонсо в клубе началась масштабная перестройка. Рейньер не входит в планы штаба, и «сливочные» не видят смысла сохранять за ним место ни в первой, ни во второй команде.

Когда-то считавшийся одним из самых перспективных игроков Бразилии, Рейньер так и не оправдал ожиданий, и теперь его будущее зависит от возможного предложения со стороны других клубов до закрытия трансферного окна.

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