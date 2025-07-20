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Жозе Моуринью недоволен советом директоров "Фенербахче"

Мировой футбол
Новости
20 Июля 2025 22:54
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Жозе Моуринью недоволен советом директоров "Фенербахче"

Жозе Моуринью выразил недовольство руководству «Фенербахче» в связи с медленной трансферной активностью на фоне подготовки к отборочным матчам Лиги чемпионов.

Как передает İdman.biz со ссылкой на GOAL, тренер недоволен приоритетами, расставленными президентом клуба Али Кочем.

Моуринью настаивает на срочном подписании защитника «ПСЖ» Милана Шкриняра, который уже играл в Турции в аренде, а также двух крайних полузащитников. Однако вместо этого клуб сосредоточился на переговорах по Хакану Чалханоглу из «Интера». Отмечается, что президент «Фенербахче» не согласовал этот шаг с португальским наставником.

Чалханоглу открыт к переходу и попросил «Интер» снизить трансферную стоимость до 10 миллионов евро. Тем временем Моуринью обеспокоен тем, что внимание к этому трансферу тормозит реализацию более приоритетных сделок.

Пока «Фенербахче» усилился Тарыком Четином, Арчи Брауном и Джоном Дураном, но значительно уступает в активности своему главному конкуренту — «Галатасараю», который уже подписал Лероя Сане, вратаря Эдерсона и готовится к трансферу Виктора Осимхена.

Сейчас «Фенербахче» проводит тренировочный сбор в Португалии, и Моуринью рассчитывал увидеть в составе ключевых новичков, чтобы подготовиться к новому сезону. Первый матч в Суперлиге команда проведет 9 августа против «Аланьяспора».

İdman.biz

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