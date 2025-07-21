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Маркус Рэшфорд прибыл в Барселону для прохождения медосмотра

Мировой футбол
Новости
21 Июля 2025 01:10
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Маркус Рэшфорд прибыл в Барселону для прохождения медосмотра

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд приземлился в Барселоне, сообщает İdman.biz со ссылкой на Mundo Deportivo.

27-летний англичанин прибыл в сопровождении своих агентов и брата и уже в понедельник должен пройти медицинское обследование перед переходом в каталонский клуб.

Во вторник ожидается официальная презентация Рэшфорда в качестве нового игрока «Барселоны». По данным СМИ, соглашение оформляется в виде аренды сроком на один сезон с опцией последующего выкупа за 30 миллионов евро. Также сообщается, что футболист согласился на снижение зарплаты на 15%, чтобы сделка состоялась.

Вторую часть прошлого сезона Рэшфорд провел в аренде в «Астон Вилле», где отметился 4 голами и 6 результативными передачами в 17 матчах.

İdman.biz

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