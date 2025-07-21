"Ливерпуль" не взял итальянского вингера в турне по Азии

Федерико Кьеза не попал в состав из 29 игроков, отправившихся с «Ливерпулем» в предсезонное турне по Азии, что усилило слухи о возможном возвращении футболиста в Серию А.

Как передает İdman.biz со ссылкой на Liverpool Echo, причиной стало незначительное повреждение, которое сейчас оценивают медицинские специалисты клуба.

27-летний игрок, перешедший из «Ювентуса» летом прошлого года, не смог закрепиться в стартовом составе под руководством Арне Слота. Несмотря на забитый гол в закрытом товарищеском матче против «Сток Сити» (5:0) за несколько часов до вылета команды, Кьеза остался в Англии и продолжит индивидуальные тренировки на базе клуба.

Его отсутствие вызвало новую волну интереса со стороны итальянских клубов. В частности, в услугах футболиста заинтересован «Наполи». Сам Кьеза ранее заявлял, что хотел бы остаться, однако «Ливерпуль» может рассматривать вариант его продажи до закрытия летнего трансферного окна.

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