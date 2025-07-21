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"Ньюкасл" раздражен активностью топ-клубов Англии

Мировой футбол
Новости
21 Июля 2025 00:09
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"Ньюкасл" раздражен активностью топ-клубов Англии

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Эдди Хау выразил недовольство ситуацией на трансферном рынке после того, как клуб упустил ряд приоритетных целей.

Как передает İdman.biz, «сороки» пытались подписать Брайана Мбеумо, Лиама Делапа, Жоау Педру и Уго Экитике, однако игроки в итоге присоединились к «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ливерпулю».

По словам Хау, клуб столкнулся с жесткими ограничениями из-за правил прибыльности и устойчивости Премьер-лиги, а также невозможностью конкурировать по уровню зарплат с более богатыми командами. Единственным серьезным приобретением «Ньюкасла» этим летом стал вингер Антони Эланга.

«Мы надеялись оформить трансферы на раннем этапе и действительно старались. Но многое не сложилось — мы упустили нескольких игроков. Чтобы переход сработал, футболист должен действительно хотеть перейти в наш клуб», — признал Хау.

Клуб продолжает поиски усилений и надеется подписать как минимум двух игроков до закрытия трансферного окна. По словам тренера, «сороки» ищут нестандартные решения, чтобы остаться в рамках финансовых норм и при этом сохранить конкурентоспособность на поле.

İdman.biz

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