Салах назвал лучшего африканского футболиста в истории

İdman.biz сообщает, что египетский нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах рассказал, кого считает лучшим африканским футболистом в истории.

«Лучший африканский футболист в истории? Их было множество. Я мог бы упомянуть Джорджа Веа, Дидье Дрогба и Самуэля Это’О, но тем не менее считаю себя лучшим африканским игроком всех времен», - сказал Салах в интервью France Football.

Напомним, Салах выступает за английский клуб с 2017 года, действующее соглашение футболиста с «Ливерпулем» рассчитано до конца июня 2027 года. В минувшем сезоне игрок принял участие в 52 матчах во всех турнирах, где отметился 34 голами и 23 результативными передачами.

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