Легенда сборной Англии найден без сознания дома и экстренно доставлен в больницу

Легенда сборной Англии по футболу Пол Гаскойн экстренно госпитализирован в реанимацию.

Как передает İdman.biz, об этом сообщает The Sun.

В пятницу вечером 58-летний бывший футболист «Тоттенхэма» и сборной Англии Пол Гаскойн был найден своим другом в полусознательном состоянии в спальне дома. Его друг и личный помощник Стив Фостер сразу же доставил звезду в больницу, где Гаскойн сначала попал в отделение интенсивной терапии.

По последним данным, состояние легенды футбола стабилизировалось. Сейчас Пол Гаскойн находится под наблюдением врачей и ожидается, что он пробудет в больнице несколько дней для дальнейшего лечения.

Стив Фостер поблагодарил всех за поддержку и сообщил, что Пол Гаскойн очень ценит внимание старых друзей, желающих ему скорейшего выздоровления. «Пол в больнице, и это лучшее место для него сейчас», - подчеркнул Фостер.

Пол Гаскойн - английский футболист, атакующий полузащитник, бывший игрок сборной Англии. На клубном уровне выступал за английские клубы «Ньюкасл Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур», «Мидлсбро», «Эвертон», «Бернли» и «Бостон Юнайтед», итальянский «Лацио», шотландский «Рейнджерс», а также китайский «Ганьсу Тяньма».

Гаскойн признается одним из лучших полузащитников своего поколения и одним из лучших английских футболистов всех времен. Он становился обладателем наград «Молодой игрок года по версии ПФА», «Игрок года по версии футболистов ШПФА» и «Игрок года по версии Шотландской ассоциации футбольных журналистов». Включен в Зал славы английского футбола.

В 1988-1998 годах выступал в составе сборной Англии. Сыграл на чемпионате мира 1990 года и чемпионате Европы 1996 года, по итогам обоих турниров был включен в их символическую сборную. Является бронзовым призером ЕВРО-1996.

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