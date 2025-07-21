"ПСЖ" заинтересован в приобретении полузащитника "Реала" - Marca

Главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике заинтересован в приобретении полузащитника мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга.

Как передает İdman.biz, об этом сообщает издание Marca.

По информации источника, испанский специалист считает, что француз усилит полузащиту «ПСЖ» и позволит команде выступать более стабильно. При этом отмечается, что мадридский «Реал» обеспокоен травмами Камавинга. В прошлом сезоне у игрока было четыре травмы, в общей сложности игрок потратил на восстановление 159 дней.

Напомним, Камавинга выступает в составе мадридского клуба с 2021 года. Действующее соглашение игрока с «Реалом» рассчитано до конца июня 2029 года. В минувшем сезоне французский полузащитник принял участие в 35 матчах во всех турнирах, где отметился двумя голами и двумя результативными передачами.

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