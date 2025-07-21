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"Лион" подпишет сына легендарного игрока "Барселоны"

Мировой футбол
Новости
21 Июля 2025 21:30
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"Лион" подпишет сына легендарного игрока "Барселоны"

"Лион" достиг договоренности о трансфере 24-летнего центрального защитника Рубена Клюйверта из португальского клуба "Каса Пиа". Как сообщает L'Équipe, сумма сделки составит чуть более 3 миллионов евро. Контракт будет рассчитан на пять лет — до лета 2030 года, сообщает İdman.biz.

Рубен Клюйверт является сыном легендарного нападающего Патрика Клюйверта, известного по выступлениям за "Барселону" и "Милан". Его переход в "Лион" станет вторым летним усилением клуба после Афонсу Морейры и продолжит семейную традицию: Патрик завершал карьеру в "Лилле", а его брат Джастин выступал за "Ниццу".

На фоне ограниченного бюджета после вмешательства Национальной дирекции управления (DNCG), "Лион" продолжает экономично усиливать состав. После завершения трансфера Клюйверта клуб сосредоточится на переговорах по полузащитнику "Бреста" Пьеру Лес-Мелу — сумма потенциальной сделки оценивается в 5 миллионов евро.

Ожидается, что Клюйверт пройдет медицинское обследование в ближайшее время, после чего трансфер будет официально подтвержден. Отмечается, что "Лион" ускорил сделку после положительных скаутских отчетов о скорости, технике и физике защитника. Ранее Рубен выступал за "Утрехт" и "Дордрехт", а в Португалии оказался в 2024 году.

İdman.biz

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