Сауль Ньигес расторгнет контракт с "Атлетико" и перейдет в "Трабзонспор" - Романо

Испанский полузащитник Сауль Ньигес покинет мадридский «Атлетико» и перейдет в «Трабзонспор».

Как передает İdman.biz, об этом сообщает инсайдер и журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, футболист в ближайшее время расторгнет контракт с «Атлетико». Турецкий клуб официально объявит о подписании Ньигеса на следующей неделе.

Сауль выступал за мадридскую команду с 2012 года, став полноценным игроком первой команды в 2014-м. Полузащитник провел за «Атлетико» 427 матчей, в которых забил 48 мячей и отдал 26 голевых передач. В составе мадридского клуба хавбек становился чемпионом Испании, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, дважды становился победителем Лиги Европы и один раз - Суперкубка УЕФА. В сезоне-2024/2025 испанец выступал на правах аренды за «Севилью».

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