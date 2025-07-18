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Манчестерские команды - лидеры по числу арестованных фанатов

Мировой футбол
Новости
18 Июля 2025 15:14
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Манчестерские команды - лидеры по числу арестованных фанатов

Фанатов английской футбольной команды «Манчестер Юнайтед» чаще всех арестовывали в сезоне АПЛ-2024/25.

Как сообщает İdman.biz, в прошлом чемпионате Англии за хулиганства был задержан 121 болельщик «красных дьяволов», которые финишировали в турнире 15-ми.

Второе место по этому показателю занимает «Манчестер Сити» – 94 фаната, третье – «Вест Хэм» (77).

В топ-10 также входят «Челси» (76 болельщиков), «Астон Вилла» (71), «Эвертон» (56), «Ливерпуль» (45), «Арсенал» (42), «Ньюкасл» и «Тоттенхэм» (по 41).

Меньше всех в прошлом сезоне арестовывали фанатов «Борнмута» - 7.

İdman.biz

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