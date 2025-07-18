Джуд Беллингем опубликовал ФОТО после перенесённой операции на плече

İdman.biz сообщает, что полузащитник испанской футбольной команды «Реал Мадрид» и сборной Англии Джуд Беллингем опубликовал пост после перенесённой операции на плече.

«Спасибо Эндрю Уоллесу и Сьюзан Александер, их команде и всем сотрудникам клиники «Фортиус» за операцию и гостеприимство. Ивану Ортеге и доктору Лейесу за то, что приехали поддержать. И, наконец, всем остальным за все добрые пожелания и слова любви. Процесс возвращения уже начался, до скорой встречи», - написал Беллингем.

Джуд Беллингем травмировал плечо во время матча с «Райо Вальекано» (0:0) в ноябре 2023 года. Ранее сообщалось, что после операции полузащитник пропустит около трёх месяцев.

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