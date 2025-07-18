19 Июля 2025
RU

Джуд Беллингем опубликовал ФОТО после перенесённой операции на плече

Мировой футбол
Новости
18 Июля 2025 17:18
26
Джуд Беллингем опубликовал ФОТО после перенесённой операции на плече

İdman.biz сообщает, что полузащитник испанской футбольной команды «Реал Мадрид» и сборной Англии Джуд Беллингем опубликовал пост после перенесённой операции на плече.

«Спасибо Эндрю Уоллесу и Сьюзан Александер, их команде и всем сотрудникам клиники «Фортиус» за операцию и гостеприимство. Ивану Ортеге и доктору Лейесу за то, что приехали поддержать. И, наконец, всем остальным за все добрые пожелания и слова любви. Процесс возвращения уже начался, до скорой встречи», - написал Беллингем.

Джуд Беллингем травмировал плечо во время матча с «Райо Вальекано» (0:0) в ноябре 2023 года. Ранее сообщалось, что после операции полузащитник пропустит около трёх месяцев.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

В аргентинском футболе приняли историческое решение: отменен 12-летний запрет
18 Июля 23:08
Мировой футбол

В аргентинском футболе приняли историческое решение: отменен 12-летний запрет

AFA проведет пробное возвращение фанатов на выездные матчи уже на этих выходных
"Фенербахче" близок к реализации громкого двойного трансфера
18 Июля 21:20
Мировой футбол

"Фенербахче" близок к реализации громкого двойного трансфера

Приобретения стамбульского клуба могут изменить расстановку сил в турецкой Суперлиге
Болельщики в шоке от планов по новому стадиону "Манчестер Юнайтед"
18 Июля 20:22
Мировой футбол

Болельщики в шоке от планов по новому стадиону "Манчестер Юнайтед"

Проект на 2 млрд фунтов стерлингов вызывает тревогу из-за 40% мест, отведенных под зону гостеприимства
Защитник покидает "Реал" после 18 лет выступления за команду
18 Июля 19:19
Мировой футбол

Защитник покидает "Реал" после 18 лет выступления за команду

Опытный защитник последует за Модричем и продолжит карьеру в Серии А
Барселона нашла замену тер Штегену
18 Июля 18:04
Мировой футбол

Барселона нашла замену тер Штегену

Голкипер сборной США присоединился к "Барселоне" вместо травмированного немца
"МЮ" договорился о переходе камерунского форварда
18 Июля 17:30
Мировой футбол

"МЮ" договорился о переходе камерунского форварда

Трансфер камерунца находится в стадии завершения

Самое читаемое

Скандал вокруг вечеринки Ламина Ямала: правительство Испании требует расследования - ФОТО
16 Июля 02:00
Мировой футбол

Скандал вокруг вечеринки Ламина Ямала: правительство Испании требует расследования - ФОТО

Футболиста обвиняют в эксплуатации людей с инвалидностью и заказе женщин с "определенными параметрами" для частного торжества

Чемпионка Европы: "Понимала, что, несмотря ни на что, должна победить армянскую соперницу в финале" - ФОТО
16 Июля 12:15
Бокс

Чемпионка Европы: "Понимала, что, несмотря ни на что, должна победить армянскую соперницу в финале" - ФОТО

15-летняя боксер, завоевавшая титул сильнейшей на континенте в весовой категории до 50 кг, прокомментировала свою победу
От чемпиона до наставника: как Рамиль Гулиев создает спортивное будущее Турции - ЭКСКЛЮЗИВ ОТ İDMAN.BİZ - ВИДЕО
17 Июля 12:37
Атлетика

От чемпиона до наставника: как Рамиль Гулиев создает спортивное будущее Турции - ЭКСКЛЮЗИВ ОТ İDMAN.BİZ - ВИДЕО

Чемпион мира 2017 года подчеркнул, что открыт к сотрудничеству и готов делиться опытом с Азербайджаном
"Ливерпуль" идёт за звездой АПЛ, чемпион мира мчит в "Атлетико" - Трансферы и слухи дня
16 Июля 09:00
Мировой футбол

"Ливерпуль" идёт за звездой АПЛ, чемпион мира мчит в "Атлетико" - Трансферы и слухи дня

Осимхен всё никак не доберётся до "Галатасарая", а Диас - до "Баварии"