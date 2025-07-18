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"МЮ" договорился о переходе камерунского форварда

Мировой футбол
Новости
18 Июля 2025 17:30
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"МЮ" договорился о переходе камерунского форварда

Английский «Манчестер Юнайтед» («МЮ») достиг соглашения с «Брентфордом» о переходе нападающего Брайана Мбемо.

Как передает İdman.biz, об этом сообщил The Athletic.

По информации источника, после нескольких недель переговоров сделка стоимостью до £ 71 млн (€ 82,4 млн) наконец-то была заключена. Она включает в себя первоначальную сумму в £ 71 млн (€ 75,4 млн), которая будет выплачена четырьмя платежами, плюс бонусы в размере не более £ 6 млн (€ 7 млн). Мбемо отдал предпочтение «Манчестер Юнайтед» перед всеми другими клубами, трансфер камерунца находится в стадии завершения.

В сезоне-2024/2025 английской Премьер-лиги 25-летний Брайан Мбемо провёл 38 матчей, в которых забил 20 мячей и отдал семь голевых передач.

İdman.biz

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