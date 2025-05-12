«Реал» вступил в борьбу с "Атлетико" за звезду "Тоттенхэма"

Мадридский «Реал» нацелился на защитника «Тоттенхэма» Кристиана Ромеро и готов побороться за его подписание с городским соперником — «Атлетико».

Как передаёт İdman.biz со ссылкой на The Sun, будущий главный тренер «королевского клуба» Хаби Алонсо лично заинтересован в трансфере аргентинца и видит его частью обновлённой оборонительной линии команды.

Ожидается, что Ромеро составит тандем с Трентом Александером-Арнольдом, который этим летом перейдёт в «Реал» на правах свободного агента после ухода из «Ливерпуля». Таким образом, Алонсо стремится сформировать новую оборону, способную устранить слабые места — особенно на фоне недавних неудач в матчах с «Барселоной», забившей 16 голов «Реалу» в четырёх встречах за сезон.

Хаби Алонсо должен сменить Карло Анчелотти, который по окончании сезона возглавит сборную Бразилии. Руководство клуба рассчитывает, что с приходом бывшего полузащитника «Реала» и «Ливерпуля» команда начнёт новый успешный этап — особенно учитывая, что этот сезон, вероятно, завершится без трофеев.

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