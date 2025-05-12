Рафинья близок к продлению контракта с "Барселоной"

Нападающий сборной Бразилии Рафинья в скором времени подпишет новый контракт с «Барселоной».

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Mundo Deportivo, стороны уже практически согласовали условия соглашения, которое будет действовать до лета 2029 года.

Остались лишь некоторые детали, включая размер отступных, однако эти нюансы не мешают конструктивному ходу переговоров.

Действующий контракт Рафиньи рассчитан до 30 июня 2027 года. С продлением соглашения он войдёт в число самых высокооплачиваемых футболистов клуба. Сам игрок ранее не раз подчёркивал, что хочет продолжить карьеру в составе «блауграны». Он выступает за «Барселону» с 2022 года.

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