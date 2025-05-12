Игрокам "Баварии" дали добро на вечеринку на Ибице

Мюнхенская «Бавария» официально разрешила своим игрокам устроить вечеринку в честь очередного чемпионства в Бундеслиге.

Как передаёт İdman.biz, спортивный директор клуба Макс Эберль подтвердил в интервью Sky Sport Germany, что команде позволено взять два с половиной дня отдыха для совместного празднования.

Изначально клуб не одобрил идею поездки на Ибицу, однако после оформления чемпионского титула изменил своё решение. По данным СМИ, Томас Мюллер и Мануэль Нойер уже были замечены на острове. Ожидается, что к ним присоединятся Гарри Кейн, Эрик Дайер, Серж Гнабри, Кингсли Коман и другие звёзды команды.

«Сейчас мы можем позволить себе сделать паузу. Игроки — настоящие профессионалы и знают, что у нас осталась ещё одна игра. Мы выложимся на полную против „Хоффенхайма“», — добавил Эберль.

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