Жозе Моуринью может вернуться в "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью неожиданно оказался в числе фаворитов на пост наставника «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на английские СМИ, это может произойти в случае отставки нынешнего тренера «красных дьяволов» Рубена Аморима.

40-летний португалец возглавил команду в ноябре прошлого года, однако не смог добиться стабильных результатов. После домашнего поражения от «Вест Хэма» (0:2) он дал понять, что может покинуть клуб, если ситуация не улучшится.

Моуринью уже работал с «Манчестер Юнайтед» в 2016–2018 годах. Под его руководством команда выиграла Кубок английской лиги и Лигу Европы в 2017 году. Однако позже его отношения с клубом испортились, и он покинул пост. Возвращение 62-летнего специалиста может стать одной из самых громких тренерских рокировок лета.

İdman.biz