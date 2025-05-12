Сборная Бразилии официально объявила о назначении на пост главного тренера Карло Анчелотти

Карло Анчелотти станет новым главным тренером сборной Бразилии.

Как передаёт İdman.biz, об этом официально объявила Бразильская футбольная конфедерация (CBF) в соцсети X. Итальянский специалист приступит к обязанностям после завершения текущего сезона с мадридским «Реалом».

Глава CBF Эдналдо Родригес отметил значимость назначения: «Привлечение Анчелотти — это не просто стратегия, а заявление миру. Мы хотим вернуть себе лидерство. Он один из величайших тренеров в истории, и вместе с ним мы откроем новую славную главу бразильского футбола».

Анчелотти дебютирует в роли наставника сборной Бразилии уже в июне — в матчах квалификации к чемпионату мира 2026 года против Эквадора (6 июня) и Парагвая (11 июня).

İdman.biz