В двух шагах от рекорда

В текущем сезоне Лиги Европы по футболу английский «Манчестер Юнайтед» забил 35 голов.

İdman.biz сообщает, что это третий по величине результат в истории турнира.

Абсолютный рекорд принадлежит «Порту», ​​забившему 37 голов в сезоне 2010/11. Восемь лет спустя «Челси» отличился 36 раз.

«Манчестер Юнайтед» должен забить два гола в финале, чтобы повторить рекорд. В решающем матче «красные дьяволы» встретятся с другой английской командой - «Тоттенхэмом».

Отметим, что представитель Манчестера обыграл испанский «Атлетик» из Бильбао в обеих играх полуфинала - 3:0, 4:1.

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