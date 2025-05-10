Игроки "Милана" вышли на матч Серии А в футболках с фамилиями матерей

На стадионе «Сан-Сиро» в Милане проходит матч 36-го тура Серии А между «Миланом» и «Болоньей». Встреча проходит в атмосфере особой акции: футболисты хозяев вышли на поле в футболках с фамилиями своих матерей на спинах, сообщает İdman.biz.

Традиция приурочена ко Дню матери, который в Италии ежегодно отмечается во второе воскресенье мая. Например, вингер «Милана» Кристиан Пулишич вышел на поле под фамилией «Харлоу», а защитник Маттео Габбия — под именем «Коломбо».

В запасе остаётся нападающий Сантьяго Хименес, который, в случае выхода на поле, может сыграть под фамилией «Золотарчук». У мексиканского форварда, родившегося в Аргентине, имеются украинские корни.

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