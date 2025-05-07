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Главный тренер "Арсенала" чуть не возглавил ПСЖ

Мировой футбол
Новости
7 Мая 2025 02:47
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Главный тренер "Арсенала" чуть не возглавил ПСЖ

Накануне решающего полуфинала Лиги чемпионов между «Пари Сен-Жермен» и «Арсеналом» французское издание L'Equipe раскрыло неожиданный факт: летом 2023 года руководство ПСЖ всерьёз рассматривало кандидатуру Микеля Артеты на пост главного тренера, сообщает İdman.biz.

После увольнения Кристофа Гальтье парижане составили шорт-лист потенциальных преемников, и наставник «Арсенала» оказался в числе фаворитов. Артета, напомним, выступал за ПСЖ в сезоне 2001/02 и сохранил уважение у части руководства клуба. Однако переговоры не переросли стадию предварительных обсуждений, и выбор пал на Луиса Энрике.

Источники внутри ПСЖ настаивают, что именно Энрике был приоритетной кандидатурой с самого начала, и его назначение должно принести клубу исторический сезон — после победы в Лиге 1 команда нацелена на трофеи Лиги чемпионов и Кубка Франции.

Ответный матч полуфинала Лиги чемпионов состоится 7 мая на «Парк де Пренс». После победы в первом матче со счётом 1:0 ПСЖ будет защищать минимальное преимущество перед «Арсеналом».

İdman.biz

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