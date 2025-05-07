Рафинья повторил рекорд Роналду

В эти минуты в Милане на стадионе «Сан-Сиро» проходит ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором «Интер» принимает «Барселону».

Основное время матча завершилось со счётом 3:3, и команды продолжили борьбу в дополнительное время.

Как передаёт İdman.biz, третий мяч сине-гранатовых в этой встрече забил нападающий Рафинья, который довёл количество своих результативных действий в нынешнем сезоне Лиги чемпионов до 21.

Это достижение позволило бразильцу повторить рекорд звёздного форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду, набравшего такое же количество очков (голы + передачи) в сезоне 2013/2014, когда он выступал за мадридский «Реал».

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