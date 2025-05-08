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Хавбек "Челси" пропустил тренировку по необычной причине

Мировой футбол
Новости
8 Мая 2025 02:35
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Хавбек "Челси" пропустил тренировку по необычной причине

Полузащитник «Челси» Мойзес Кайседо пропустил одну из тренировок команды перед матчем Лиги конференций не из-за травмы, как предполагалось ранее, а по особой причине — он получил высокую государственную награду от президента Эквадора.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Goal, Кайседо был освобождён от участия в занятии, чтобы принять Национальный орден «За заслуги» из рук президента Эквадора Даниэля Нобоа. Церемония состоялась в Лондоне в присутствии эквадорской диаспоры, и сам футболист выступил с благодарственной речью.

Таким образом, опасения относительно его возможного повреждения оказались безосновательными. Главный тренер Энцо Мареска подтвердил на пресс-конференции, что команда не имеет новых кадровых потерь, и даже допустил возвращение в состав молодого нападающего Марка Гю в ответном матче против «Юргордена», который пройдёт на «Стэмфорд Бридж».

İdman.biz

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