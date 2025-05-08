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"Арсенал" начал активные переговоры с защитником, чтобы тот не достался "Реалу" бесплатно

Мировой футбол
Новости
8 Мая 2025 01:11
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"Арсенал" начал активные переговоры с защитником, чтобы тот не достался "Реалу" бесплатно

Руководство лондонского «Арсенала» активно работает над продлением контракта с французским защитником Уильямом Салиба, чтобы не допустить повторения сценария с уходом Килиана Мбаппе из «ПСЖ» без компенсации.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на L’Equipe, новый спортивный директор «канониров» Андреа Берта уже инициировал переговоры с игроком и в последние недели усилил работу по заключению нового соглашения.

Причиной такой срочности стал интерес со стороны мадридского «Реала», который рассматривает Салиба как долгосрочное усиление центра обороны. Учитывая возрастной состав защитной линии и травмы ключевых игроков вроде Карвахаля и Милитао, в клубе рассчитывают подписать французского центрбека либо в 2026 году по сниженной цене, либо вовсе бесплатно по окончании его текущего контракта в 2027 году.

В «Арсенале» стремятся опередить действия испанского гранда и сохранить одного из своих ведущих игроков на долгие годы.

İdman.biz

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