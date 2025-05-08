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Роналду бессилен: "Аль-Наср" упускает победу в драматичном матче с "Аль-Иттихадом"

Мировой футбол
Новости
8 Мая 2025 03:01
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Роналду бессилен: "Аль-Наср" упускает победу в драматичном матче с "Аль-Иттихадом"

Криштиану Роналду и его «Аль-Наср» пережили разочаровывающий вечер в матче против лидера Саудовской профессиональной лиги — «Аль-Иттихада», сообщает İdman.biz.

Ведя по ходу встречи 2:0, команда португальца упустила преимущество и в итоге проиграла со счётом 2:3, пропустив решающий гол на последних секундах матча.

Хозяева начали встречу уверенно: уже на 3-й минуте Садио Мане воспользовался ошибкой в обороне и открыл счёт. Сенегалец продолжал давить на защиту соперника и к перерыву отдал результативную передачу на Аймана Яхья, который удвоил преимущество «Аль-Насра».

Однако после перерыва всё изменилось. «Аль-Иттихад» резко прибавил: Карим Бензема сократил отставание ударом головой, а вскоре Н'Голо Канте сравнял счёт мощным ударом с линии штрафной. На четвёртой компенсированной минуте Хуссем Ауара нанёс точный удар, который принес победу гостям — 3:2. В концовке матча между игроками вспыхнула стычка, и Мусса Диаби получил красную карточку.

Криштиану Роналду провёл блеклый матч, в отличие от Садио Мане, который стал лучшим в составе «Аль-Насра», записав на свой счёт гол и результативную передачу.

İdman.biz

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