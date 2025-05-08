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ПСЖ в плей-офф Лиги чемпионов побеждал только англичан

Мировой футбол
Новости
8 Мая 2025 01:37
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ПСЖ в плей-офф Лиги чемпионов побеждал только англичан

В Париже на стадионе «Парк де Пренс» завершился ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА между «ПСЖ» и лондонским «Арсеналом».

Как сообщает İdman.biz, хозяева одержали победу со счётом 2:1 и по сумме двух встреч (3:1) вышли в финал турнира.

Таким образом, «Пари Сен-Жермен» выбил из плей-офф Лиги чемпионов всех трёх соперников из Английской Премьер-лиги.

В 1/8 финала команда Луиса Энрике прошла «Ливерпуль» (1:1, по пенальти — 4:1), в четвертьфинале обыграла «Астон Виллу» (5:3 по сумме двух матчей), а теперь отправила домой и «Арсенал».

В финале, который состоится 31 мая на стадионе «Арена Мюнхен» в Германии, парижане сразятся с миланским «Интером».

İdman.biz

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