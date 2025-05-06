Кто выйдет в финал Лиги чемпионов: анализ и прогноз от искусственного интеллекта

Во вторник и среду состоятся ответные полуфинальные матчи Лиги чемпионов по футболу между «Интером» и «Барселоной», а также между «ПСЖ» и «Арсеналом».

В преддверие ответных матчей İdman.biz вновь обратился к искусственному интеллекту в лице самой продвинутой модели ChatGPT.

На прошлой неделе ИИ дал неверный прогноз, указав, что «Барса» должна была побеждать миланев со счетом 2:0, а лондонскому «Арсеналу» был спрогнозирована победа с минимальной разницей в счете (2:1).

Как известно, в первых матчах в Барселоне была зафиксирована ничья (3:3), а в Лондоне «ПСЖ» выиграл с минимальным счетом. Посмотрим, насколько точным прогноз ИИ окажется сейчас.

«Интер» — «Барселона» (Милан, 6 мая)

Первый матч на «Олимпике» стал настоящим спектаклем — 3:3 и полное равенство на табло и в головах команд. В ответной встрече «Интер» получит весомое преимущество домашнего «Сан-Сиро», где неррадзурри выигрывают 14 из последних 16 матчей в сезоне. Состояние Лаутаро Мартинеса и Бенжамена Павара вызывает вопросы, но Симоне Индзаги располагает глубокой скамейкой, а Николо Барелла и Хакан Чалханоглу находятся в отличной форме.

У «Барселоны» позитивные новости: Роберт Левандовски вернулся в заявку после повреждения подколенного сухожилия, однако всё ещё не готов провести 90 минут. При этом Хави лишён поддержки флангов — Алехандро Бальде и Жюль Кунде остаются вне игры. Каталонцы неизменно пропускали на выезде в четырёх последних матчах ЛЧ, что делает их оборону уязвимой. Суммируя фактор поля, кадровый баланс и турнирную нервозность, ожидаю минимального успеха хозяев.

Прогноз: Интер — Барселона — 2:1

Общий счёт 5:4, дальше проходит Интер

«ПСЖ» — «Арсенал» (Париж, 7 мая)

Парижане увезли из Лондона победу 1:0 благодаря раннему голу Усмана Дембеле и теперь возвращаются на «Парк де Пренс» с удобным заделом. Команда Луиса Энрике играет хладнокровно и прагматично: за весь розыгрыш ЛЧ дома пропущен всего один мяч. Да, в выходные резервный состав уступил «Страсбургу», но это была ротация на фоне плотного графика.

«Арсенал» едет во Францию после болезненного домашнего поражения от «Борнмута» (1:2), которое оголило проблемы обороны без Габриэла. У команды Микеля Артеты по-прежнему высокая интенсивность прессинга, однако реализация моментов страдает: за три последних выездных матча — лишь два гола. Чтобы перевернуть противостояние, «канонирам» придётся рисковать, что откроет зоны для контратак. Главной угрозой в атаке у ПСЖ остаётся Дембеле и Рандал Коло Муани.

Прогноз: ПСЖ — Арсенал — 1:1

Общий счёт 2:1, дальше проходит ПСЖ

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