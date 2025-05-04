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В раздевалке "Реала" все ждут прихода Хаби Алонсо

Мировой футбол
Новости
4 Мая 2025 18:27
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В раздевалке "Реала" все ждут прихода Хаби Алонсо

В мадридском «Реале» всё громче звучат разговоры о скорой смене главного тренера.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на AS, в раздевалке «сливочных» уверены, что следующим летом команду возглавит Хаби Алонсо, который сменит Карло Анчелотти.

Источники сообщают, что в клубе не сомневаются: итальянский специалист покинет пост и станет новым наставником сборной Бразилии. В свою очередь, в леверкузенском «Байере», где сейчас работает Алонсо, уже начали подготовку к его уходу.

Одним из рассматриваемых кандидатов на замену испанца является Иманол Альгуасиль, который в конце сезона покинет «Реал Сосьедад».

İdman.biz

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