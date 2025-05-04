"Бавария" досрочно стала чемпионом Германии

Мюнхенская «Бавария» официально стала чемпионом Германии сезона-2024/25.

Команде удалось обеспечить себе титул за два тура до окончания первенства благодаря осечке конкурента.

Как передаёт İdman.biz, в 32-м туре «Байер» сыграл вничью с «Фрайбургом» — 2:2. Этот результат сделал мюнхенцев (76 очков) недосягаемыми для «Байера» (68 баллов).

Для «Баварии» это уже 34-е чемпионство в истории. Особенным этот титул стал для форварда Гарри Кейна — он завоевал свой первый трофей в профессиональной карьере.

Отметим, что в прошлом сезоне «Байер» прервал 11-летнюю чемпионскую серию «Баварии».

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