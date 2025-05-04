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Суперлига Турции: в ожидании стамбульского дерби

Мировой футбол
Новости
4 Мая 2025 17:08
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Суперлига Турции: в ожидании стамбульского дерби

В турецкой Суперлиге продолжаются матчи 34-го тура.

Как передаёт İdman.biz, центральным матчем станет стамбульское дерби между «Фенербахче» и «Бешикташем».

Отметим, что главными тренерами этих команд являются специалисты, ранее работавшие в английском «Манчестер Юнайтед». Наставник «Фенербахче» Жозе Моуринью возглавлял «красных дьяволов» с 2016 по 2018 год, а рулевой «Бешикташа» Уле-Гуннар Сульшер — с 2018 по 2021 год.

Суперлига Турции — 34-й тур, 4 мая 2025 года:
17:00 — «Самсунспор» – «Эюпспор»
20:00 — «Адана Демирспор» – «Гёзтепе»
20:00 — «Фенербахче» – «Бешикташ»

İdman.biz

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