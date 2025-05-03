"Ман Сити" может купить полузащитника "Галатасарая" за € 40 млн - Fanatik

Английская футбольная команда «Манчестер Сити» проявляет интерес к 25-летнему полузащитнику турецкого «Галатасарая» Габриэлу Саре.

Как передает İdman.biz, об этом сообщает турецкая газета Fanatik.

По информации источника, потенциальный переход бразильского футболиста может обойтись «горожанам» в € 40 млн. Подчёркивается, что на Сару также претендуют «Астон Вилла», «Ноттингем Форест» и «Эвертон».

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Сары с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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