1 Мая 2025
RU

Гвардиола продал Хусанова в "Барселону"?

Мировой футбол
Новости
1 Мая 2025 20:21
11
Гвардиола продал Хусанова в "Барселону"?

Будущее 21-летнего узбекского защитника Абдукодира Хусанова в «Манчестер Сити» оказалось под вопросом.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на испанские СМИ, после потери игрового времени в апреле футболист может сменить клуб, и одним из главных претендентов на него стала «Барселона».

Интересно, что идею перехода, по информации источников, поддержал сам Хосеп Гвардиола. Наставник «Сити» якобы лично рекомендовал Хусанова своей бывшей команде, подчеркнув его потенциал и умение начинать атаки с глубины поля — важный элемент философии «Барсы». В Каталонии идею одобрил спортивный директор Деку, и клуб рассматривает вариант аренды с правом выкупа.

Финансовые условия сделки также делают её привлекательной для «Барселоны», испытывающей трудности с соблюдением норм финансового фэйр-плей. Переговоры между сторонами пока находятся на начальной стадии, и многое зависит от позиции «Манчестер Сити» и самого игрока.

Напомним, что Хусанов перешёл в английский клуб из «Ланса» за 40 миллионов евро и провёл всего шесть матчей в АПЛ. Смена обстановки может стать для него шансом выйти на новый уровень.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Статус Ямала как лучшего молодого игрока мира поставлен под сомнение
18:16
Мировой футбол

Статус Ямала как лучшего молодого игрока мира поставлен под сомнение

Форвард "Интера" считает лучшими своих соотечественников
"Челси сыграет в Швеции, "Фиорентина" - в Испании - ВИДЕО
10:21
Мировой футбол

"Челси сыграет в Швеции, "Фиорентина" - в Испании - ВИДЕО

В рамках первых игр состоятся два матча
Кто является лучшим футболистом месяца в мире?
10:04
Мировой футбол

Кто является лучшим футболистом месяца в мире?

IFFHS определил лучших за месяц
Лига Европы: "Манчестер Юнайтед" сыграет на выезде, "Тоттенхэм" - дома - ВИДЕО
09:32
Мировой футбол

Лига Европы: "Манчестер Юнайтед" сыграет на выезде, "Тоттенхэм" - дома - ВИДЕО

В рамках первых игр пройдут два матча
Новый рекорд Ямаля
09:25
Мировой футбол

Новый рекорд Ямаля

Испанский вундеркинд побил достижение Мбаппе
"Интер Майами" впервые при Месси проиграл три матча подряд
09:11
Мировой футбол

"Интер Майами" впервые при Месси проиграл три матча подряд

Команда тренера Хавьера Маскерано уступила "Ванкуверу" (1:3) в ответном полуфинальном матче Кубка чемпионов КОНКАКАФ

Самое читаемое

Последний матч "Интера" в Барселоне завершился со счетом 3:3
30 Апреля 14:37
Мировой футбол

Последний матч "Интера" в Барселоне завершился со счетом 3:3

У "Барсы" есть шанс выйти в финал впервые с 2015 года
И как "Арсеналу" выходить в финал ЛЧ после такого? ПСЖ оказался совсем не "Реалом"
30 Апреля 09:57
Мировой футбол

И как "Арсеналу" выходить в финал ЛЧ после такого? ПСЖ оказался совсем не "Реалом"

Развязка будет в Париже
Стал известен саудовский клуб, сделавший рекордное предложение Анчелотти и Винисиусу
30 Апреля 09:00
Мировой футбол

Стал известен саудовский клуб, сделавший рекордное предложение Анчелотти и Винисиусу

Саудовцы готовы заплатить за футболиста € 800 млн, включая трансферную стоимость, заработную плату и бонусы
Юрген Клопп: "Я внимательно слежу за "Карабахом", у вас хорошая команда"
30 Апреля 18:05
Футбол

Юрген Клопп: "Я внимательно слежу за "Карабахом", у вас хорошая команда"

Генеральный координатор футбольной академии команды Афтандил Гаджиев встретился с наставником в Германии