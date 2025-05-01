Гвардиола продал Хусанова в "Барселону"?

Будущее 21-летнего узбекского защитника Абдукодира Хусанова в «Манчестер Сити» оказалось под вопросом.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на испанские СМИ, после потери игрового времени в апреле футболист может сменить клуб, и одним из главных претендентов на него стала «Барселона».

Интересно, что идею перехода, по информации источников, поддержал сам Хосеп Гвардиола. Наставник «Сити» якобы лично рекомендовал Хусанова своей бывшей команде, подчеркнув его потенциал и умение начинать атаки с глубины поля — важный элемент философии «Барсы». В Каталонии идею одобрил спортивный директор Деку, и клуб рассматривает вариант аренды с правом выкупа.

Финансовые условия сделки также делают её привлекательной для «Барселоны», испытывающей трудности с соблюдением норм финансового фэйр-плей. Переговоры между сторонами пока находятся на начальной стадии, и многое зависит от позиции «Манчестер Сити» и самого игрока.

Напомним, что Хусанов перешёл в английский клуб из «Ланса» за 40 миллионов евро и провёл всего шесть матчей в АПЛ. Смена обстановки может стать для него шансом выйти на новый уровень.

İdman.biz