Друг Гурбана Гурбанова оказался под давлением в Германии

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо оказался в центре напряжённой ситуации: руководство клуба требует от него ясности по поводу будущего на фоне растущих слухов о возможном переходе в мадридский «Реал».

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Bild, после исторического сезона — победы в Бундеслиге и выхода в финалы Кубка Германии и Лиги Европы — клуб оказался «парализован» в ожидании решения испанца. Несмотря на то, что ранее Алонсо отказался от предложений «Ливерпуля» и «Реала», вопрос о его следующем шаге остаётся открытым.

Дополнительное давление создаёт неопределённость в «Реале», где Карло Анчелотти может покинуть пост летом. В мадридском клубе Алонсо рассматривается как главный кандидат на замену.

Генеральный директор «Байера» Фернандо Карро ранее подтверждал наличие джентльменского соглашения, позволяющего Алонсо уйти по окончании сезона. Однако теперь от него требуют дать ответ уже на этой неделе, чтобы в случае ухода клуб мог оперативно начать поиск нового наставника.

Напомним, что Хаби Алонсо связывают дружеские отношения с главным тренером агдамского «Карабаха» Гурбаном Гурбановым. В прошлом сезоне «Байер» и «Карабах» несколько раз встречались в Лиге Европы.

Кроме того, Гурбанов был гостем Алонсо в Леверкузене, а также приглашал испанского тренера погостить в Азербайджане во время отпуска.

İdman.biz