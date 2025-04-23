"Ювентус" минимально проиграл - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В итальянской Серии A состоялись четыре перенесённых матча 33-го тура.

Как сообщает İdman.biz, «Ювентус» на выезде сыграл против «Пармы».

Туринский клуб потерпел первое поражение под руководством Игора Тудора. Хозяева поля забили единственный и решающий гол в конце первого тайма. Для «Пармы» эта победа стала первой за шесть матчей.

«Лацио» на выезде оказался сильнее «Дженоа».

Серия А, Италия

33-й тур

23 апреля

20:30. «Торино» – «Удинезе» — 1:0

20:30. «Кальяри» – «Фиорентина» — 1:2

20:30. «Дженоа» – «Лацио» — 0:2

20:30. «Парма» – «Ювентус» — 1:0

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