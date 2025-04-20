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Экс-чемпион Англии теряет место в АПЛ спустя девять лет после исторического триумфа

Мировой футбол
Новости
20 Апреля 2025 22:47
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Экс-чемпион Англии теряет место в АПЛ спустя девять лет после исторического триумфа

«Лестер Сити» официально потерял шансы на сохранение прописки в английской Премьер-лиге. В матче 33-го тура чемпионата команда уступила «Ливерпулю» со счётом 0:1 на домашнем стадионе «Кинг Пауэр», сообщает İdman.biz.

После 33 туров в активе «лис» всего 18 очков, и команда занимает предпоследнюю — 19-ю строчку в таблице. Отставание от спасительного 17-го места, которое сейчас занимает «Вест Хэм» (36 очков), стало недосягаемым.

Напомним, в сезоне 2015/2016 «Лестер Сити» вошёл в историю, сенсационно став чемпионом Англии под руководством Клаудио Раньери. Теперь, спустя девять лет, клуб отправляется в Чемпионшип.

İdman.biz

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