Бразилия торопится подписать главного тренера “Реала”

Сборная Бразилии настаивает на скорейшем назначении Карло Анчелотти главным тренером национальной команды.

Как сообщает İdman.biz, журналист Фабрицио Романо написал в соцсети X, что Федерация футбола Бразилии рассчитывает завершить переговоры до начала Клубного чемпионата мира, который стартует 15 июня в США.

Согласно источнику, делегация CBF уже несколько дней находится в Мадриде, где пытается наладить прямой контакт с окружением итальянского наставника. Не исключено, что Анчелотти покинет пост главного тренера «Реала» после окончания сезона.

Интерес к итальянцу усилился после вылета мадридского клуба из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала, что добавило неопределённости в отношении его будущего на «Сантьяго Бернабеу».

İdman.biz