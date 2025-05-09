Стали известны сроки контракта Хаби Алонсо с "Реалом" - ВИДЕО

Авторитетная испанская газета Marca опубликовала информацию о деталях соглашения «Реала» с главным тренером «Байера» Хаби Алонсо.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на издание, что руководство «Реала» и нынешний главный тренер Карло Анчелотти договорились о расставании после матча плей-офф Лиги чемпионов с «Арсеналом». Они поговорили и наметили более чем дружеское прощание, которое завершится грандиозными проводами итальянца.

Отмечается, что «Реал» договорился с Алонсо о трехлетнем контракте. Он возглавит сливочных вместе со своим тренерским штабом. Помогать Алонсо будут тренеры по физподготовке Альберто Энсинас и Себас Паррилья. Тренер вратарей Луис Лопис, который работал при Анчелотти, останется в команде.

Одним из центральных вопросов в переговорах был усиление состава. Клуб обещает выполнить требования Алонсо по трансферам центрального полузащитника и центрального защитника.

Отметим, что Хаби Алонсо выступал за «Реал» с 2009 по 2014 год.

Ожидается, что Анчелотти покинет команду и возглавит сборную Бразилии по окончании сезона. Руководить «Реалом» во время Клубного чемпионата мира будет временный тренер Сантьяго Солари.

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