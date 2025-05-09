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12-й ФИНАЛИСТ Испании

Мировой футбол
Новости
9 Мая 2025 10:22
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12-й ФИНАЛИСТ Испании

Испанская футбольная команда «Бетис» впервые в своей истории вышла в финал еврокубка.

İdman.biz сообщает, что команда Мануэля Пеллегрини примет участие в решающем матче Лиги конференций.

«Бетис» стал 12-м испанской командой, которая сыграет в финале еврокубка. От Германии в решающей встрече континентального турнира принимало участие такое же количество команд. Больше финальных матчей провели английские коллективы - 15.

До «Севильи» финалистами были «Реал Мадрид», «Барселона», «Атлетико Мадрид», «Валенсия», «Севилья», «Вильярреал», «Атлетик», «Эспаньол», «Алавес», «Сарагоса» и «Мальорка».

Отметим, что в решающем матче «Бетис» встретится с «Челси».

İdman.biz

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