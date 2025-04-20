20 Апреля 2025
RU

Вокруг Хусанова и Гвардиолы разгорелся абсурдный слух: "Ты шампунь"?

Мировой футбол
Новости
20 Апреля 2025 02:10
12
Вокруг Хусанова и Гвардиолы разгорелся абсурдный слух: "Ты шампунь"?

В сети распространился курьезный слух о конфликте между главным тренером «Манчестер Сити» Пепом Гвардиолой и узбекским полузащитником Абдукодиром Хусановым. Как передает İdman.biz, источником стал фанатский аккаунт Real Talk Manchester City в X (Twitter), чей пост набрал более 5 миллионов просмотров за считанные часы.

По «эксклюзивной» информации этого аккаунта, в конце марта Гвардиола похвалил Хусанова словами «You’re a champ» («Ты чемпион»). Однако игрок, якобы из-за плохого английского, попытался ответить тем же, но вместо этого сказал «You’re a shampoo» («А ты шампунь»). По версии Real Talk, тренер воспринял это как издевку над своей лысиной и с тех пор перестал выпускать футболиста на поле.

Пост моментально стал вирусным и вызвал волну негодования среди узбекских болельщиков. Многие из них обвинили автора в распространении фейков и даже призвали Илона Маска заблокировать аккаунт.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Ла Лига: "Барселона" вырвала победу, "Атлетико" проиграл на выезде - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
01:01
Мировой футбол

Ла Лига: "Барселона" вырвала победу, "Атлетико" проиграл на выезде - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В испанском чемпионате состоялись матчи 32-го тура

Серия А: "Наполи" выиграл в гостях и продолжает преследование "Интера" - ВИДЕО
00:48
Мировой футбол

Серия А: "Наполи" выиграл в гостях и продолжает преследование "Интера" - ВИДЕО

В итальянском чемпионате состоялись три матча

"Бешикташ" в очередной раз потерял очки – ВИДЕО
19 Апреля 23:54
Мировой футбол

"Бешикташ" в очередной раз потерял очки – ВИДЕО

Стамбульский клуб не может выиграть третий матч подряд
"Барселона" потеряла ключевого форварда
19 Апреля 23:40
Мировой футбол

"Барселона" потеряла ключевого форварда

Зрелищная победа каталонцев не обошлась без ложки дегтя
Разгром от "Баварии", голевая феерия в Берлине за 45 минут - ВИДЕО
19 Апреля 23:18
Мировой футбол

Разгром от "Баварии", голевая феерия в Берлине за 45 минут - ВИДЕО

В субботу прошли матчи с участием 12 команд
АПЛ: "Манчестер сити" одержал выездную победу, "Астон Вилла" разгромила "Ньюкасл" - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
19 Апреля 22:43
Мировой футбол

АПЛ: "Манчестер сити" одержал выездную победу, "Астон Вилла" разгромила "Ньюкасл" - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Во втором игровом дне 33-го тура АПЛ прошли пять матчей

Самое читаемое

В финале ЛЧ крайне вероятна битва за требл! Такое случалось лишь трижды
18 Апреля 14:16
Мировой футбол

В финале ЛЧ крайне вероятна битва за требл! Такое случалось лишь трижды

Всё зависит от ПСЖ
Пять команд Ла Лиги выступят в следующем сезоне Лиги чемпионов
18 Апреля 11:11
Мировой футбол

Пять команд Ла Лиги выступят в следующем сезоне Лиги чемпионов

Испания занимает второе место в таблице коэффициентов
"Манчестер Юнайтед" установил уникальное достижение в еврокубках
18 Апреля 10:14
Мировой футбол

"Манчестер Юнайтед" установил уникальное достижение в еврокубках

В ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы МЮ обыграл "Лион" со счётом 5:4
"Карабах" и "Зиря" опустились в рейтинге, "Нефтчи" сохранил позицию
18 Апреля 15:05
Азербайджанский футбол

"Карабах" и "Зиря" опустились в рейтинге, "Нефтчи" сохранил позицию

В таблицу вошли 400 лучших клубов континента