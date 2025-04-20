Вокруг Хусанова и Гвардиолы разгорелся абсурдный слух: "Ты шампунь"?

В сети распространился курьезный слух о конфликте между главным тренером «Манчестер Сити» Пепом Гвардиолой и узбекским полузащитником Абдукодиром Хусановым. Как передает İdman.biz, источником стал фанатский аккаунт Real Talk Manchester City в X (Twitter), чей пост набрал более 5 миллионов просмотров за считанные часы.

По «эксклюзивной» информации этого аккаунта, в конце марта Гвардиола похвалил Хусанова словами «You’re a champ» («Ты чемпион»). Однако игрок, якобы из-за плохого английского, попытался ответить тем же, но вместо этого сказал «You’re a shampoo» («А ты шампунь»). По версии Real Talk, тренер воспринял это как издевку над своей лысиной и с тех пор перестал выпускать футболиста на поле.

Пост моментально стал вирусным и вызвал волну негодования среди узбекских болельщиков. Многие из них обвинили автора в распространении фейков и даже призвали Илона Маска заблокировать аккаунт.

İdman.biz