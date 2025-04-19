19 Апреля 2025
RU

Лидер атак «Баварии» забил 60-й гол в 60-ти матчах

Мировой футбол
Новости
19 Апреля 2025 21:23
3
Лидер атак «Баварии» забил 60-й гол в 60-ти матчах

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн отличился в матче 30-го тура чемпионата Германии против «Хайденхайма» (4:0), забив свой 60-й гол в Бундеслиге, сообщает İdman.biz.

Примечательно, что эта встреча стала для англичанина 60-й в немецком первенстве — в среднем он поражает ворота соперников в каждом матче.

Кейн открыл счёт уже на 13-й минуте. В дальнейшем результативными ударами отметились Конрад Лаймер, Кингсли Коман и Йозуа Киммих. Эта победа позволила «Баварии» сохранить лидерство в турнирной таблице — мюнхенцы набрали 72 очка после 30 туров.

В текущем сезоне Бундеслиги 31-летний Кейн провёл 28 матчей, забив 24 мяча и отдав восемь голевых передач. Напомним, форвард перешёл в «Баварию» летом 2023 года из лондонского «Тоттенхэма».

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Ла Лига: "Барселона" вырвала победу - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
20:32
Мировой футбол

Ла Лига: "Барселона" вырвала победу - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В испанском чемпионате проходят матчи 32-го тура

АПЛ: "Манчестер сити" одержал выездную победу - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
20:12
Мировой футбол

АПЛ: "Манчестер сити" одержал выездную победу - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Во втором игровом дне 33-го тура АПЛ проходят пять матчей
Серия А: "Наполи" продолжает преследование "Интера"
19:46
Мировой футбол

Серия А: "Наполи" продолжает преследование "Интера"

В итальянском чемпионате в субботу запланировано три матча
Бундеслига: "Бавария" забила четыре безответных мяча - ВИДЕО
19:18
Мировой футбол

Бундеслига: "Бавария" забила четыре безответных мяча - ВИДЕО

В субботу проходят матчи с участием 12 команд
Форвард, забивавший "Карабаху" сделал выбор в пользу "Реала"
18:30
Мировой футбол

Форвард, забивавший "Карабаху" сделал выбор в пользу "Реала"

Топовые клубы Англии и Германии проиграли борьбу за одного из самых талантливых форвардов Европы
Игры с голевой феерией в дополнительное время
15:59
Мировой футбол

Игры с голевой феерией в дополнительное время

В список вошли 16 матчей

Самое читаемое

Пять команд Ла Лиги выступят в следующем сезоне Лиги чемпионов
18 Апреля 11:11
Мировой футбол

Пять команд Ла Лиги выступят в следующем сезоне Лиги чемпионов

Испания занимает второе место в таблице коэффициентов
В финале ЛЧ крайне вероятна битва за требл! Такое случалось лишь трижды
18 Апреля 14:16
Мировой футбол

В финале ЛЧ крайне вероятна битва за требл! Такое случалось лишь трижды

Всё зависит от ПСЖ
"Манчестер Юнайтед" установил уникальное достижение в еврокубках
18 Апреля 10:14
Мировой футбол

"Манчестер Юнайтед" установил уникальное достижение в еврокубках

В ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы МЮ обыграл "Лион" со счётом 5:4
"Карабах" и "Зиря" опустились в рейтинге, "Нефтчи" сохранил позицию
18 Апреля 15:05
Азербайджанский футбол

"Карабах" и "Зиря" опустились в рейтинге, "Нефтчи" сохранил позицию

В таблицу вошли 400 лучших клубов континента