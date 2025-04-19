Лидер атак «Баварии» забил 60-й гол в 60-ти матчах

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн отличился в матче 30-го тура чемпионата Германии против «Хайденхайма» (4:0), забив свой 60-й гол в Бундеслиге, сообщает İdman.biz.

Примечательно, что эта встреча стала для англичанина 60-й в немецком первенстве — в среднем он поражает ворота соперников в каждом матче.

Кейн открыл счёт уже на 13-й минуте. В дальнейшем результативными ударами отметились Конрад Лаймер, Кингсли Коман и Йозуа Киммих. Эта победа позволила «Баварии» сохранить лидерство в турнирной таблице — мюнхенцы набрали 72 очка после 30 туров.

В текущем сезоне Бундеслиги 31-летний Кейн провёл 28 матчей, забив 24 мяча и отдав восемь голевых передач. Напомним, форвард перешёл в «Баварию» летом 2023 года из лондонского «Тоттенхэма».

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