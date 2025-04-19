Один из лидеров леверкущенского "Байера" может перейти в "Галатасарай"

Стамбульский «Галатасарай» проявляет серьёзный интерес к полузащитнику «Байера» Граниту Джаке и намерен подписать с ним контракт уже этим летом.

Как передает İdman.biz, об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети X.

По информации источника, между игроком, его отцом, агентами и представителями турецкого клуба уже состоялись предварительные переговоры. Тем не менее «Байер» намерен сохранить швейцарского хавбека, чей контракт действует до 2028 года.

В текущем сезоне 32-летний Джака провёл 45 матчей за немецкий клуб, забил два гола и отдал семь результативных передач. Его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, оценивается в 17 миллионов евро.

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