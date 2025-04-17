Лига Европы: "Манчестер Юнайтед" сыграет дома, "Тоттенхэм" - на выезде

Сегодня завершатся четвертьфиналы Лиги Европы по футболу.
İdman.biz сообщает, что в рамках ответных матчей состоятся четыре встречи.
«Лацио» попытается взять реванш за поражение против «Буде-Глимта». «Манчестер Юнайтед» примет «Лион», «Атлетик» - «Рейнджерс», а «Айнтрахт» - «Тоттенхэм».
Отметим, что полуфинальные матчи пройдут 1 и 8 мая.
Лига Европы
1/4 финала, ответные матчи
17 апреля
23:00. «Лацио» — «Буде-Глимт»
Первая игра – 0:2
23:00. «Манчестер Юнайтед» — «Лион»
Первая игра – 2:2
23:00. Атлетик – Рейнджерс
Первая игра – 0:0
23:00. «Айнтрахт» — «Тоттенхэм»
Первая игра – 1:1
İdman.biz