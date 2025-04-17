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Лига Европы: "Манчестер Юнайтед" сыграет дома, "Тоттенхэм" - на выезде

Мировой футбол
Новости
17 Апреля 2025 09:52
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Лига Европы: "Манчестер Юнайтед" сыграет дома, "Тоттенхэм" - на выезде

Сегодня завершатся четвертьфиналы Лиги Европы по футболу.

İdman.biz сообщает, что в рамках ответных матчей состоятся четыре встречи.

«Лацио» попытается взять реванш за поражение против «Буде-Глимта». «Манчестер Юнайтед» примет «Лион», «Атлетик» - «Рейнджерс», а «Айнтрахт» - «Тоттенхэм».

Отметим, что полуфинальные матчи пройдут 1 и 8 мая.

Лига Европы
1/4 финала, ответные матчи
17 апреля

23:00. «Лацио» — «Буде-Глимт»
Первая игра – 0:2

23:00. «Манчестер Юнайтед» — «Лион»
Первая игра – 2:2

23:00. Атлетик – Рейнджерс
Первая игра – 0:0

23:00. «Айнтрахт» — «Тоттенхэм»
Первая игра – 1:1

İdman.biz

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