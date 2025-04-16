Экс-наставник Лионеля Месси может начать тренировать Неймара

Бывший наставник сборной Аргентины Хорхе Сампаоли, работавший с Лионелем Месси на чемпионате мира 2018 года, близок к возвращению в бразильский футбол — на этот раз в роли главного тренера «Сантоса», - передает İdman.biz

После увольнения Педро Кайшиньи, которого отправили в отставку вслед за поражением от «Флуминенсе» (0:1), руководство клуба начало активные поиски замены. Как сообщает TNT Sports, Сампаоли стал главным кандидатом на пост, и переговоры с аргентинским специалистом уже прошли в позитивном ключе.

Отметим, что до этого «Сантос» вел переговоры с несколькими известными бразильскими тренерами, включая Тите и Доривала Жуниора, однако те отказались. На фоне неудач команды даже возвращение Неймара в межсезонье не смогло изменить ситуацию — клуб одержал лишь шесть побед в 16 матчах под руководством Кайшиньи.

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