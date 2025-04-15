Неймар остался без главного тренера

«Сантос» уволил тренера после одного очка в трех играх на старте чемпионата Бразилии по футболу.

İdman.biz сообщает, что команда Неймара не одержала ни одной победы на старте чемпионата Бразилии - поражения от «Васко да Гама» (1:2) и «Флуминенсе» (0:1), а также ничья с «Баия» (2:2).

С одним очком в трех играх «Сантос» занимает 18-е место в турнирной таблице. Всего в лиге выступают 20 команд.

Вместе с главным тренером Педру Кайшиньей клуб покинули его ассистенты, а также тренер вратарей и тренер по физподготовке.

Исполнять обязанности главного тренера будет бывший игрок сборной Бразилии Сезар Сампайо.

Отметим, что отставка тренера произошла в день 113-летия клуба. «Сантос» был основан 14 апреля 1912 года.

Неймар сыграл за «Сантос» впервые за шесть недель, матч с «Флуминенсе» - первый в чемпионате Бразилии. Форвард провел на поле 53 минуты, получил желтую за удар по лицу и заработал шесть фолов - больше всех

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