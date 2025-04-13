"Манчестер Юнайтед" может сорвать куш

Форвард «Марселя» Мейсон Гринвуд получил щедрое предложение от одного из клубов Саудовской профессиональной лиги — сумма потенциального трансфера оценивается в 90 млн евро.

Как передает İdman.biz, это открывает «Манчестер Юнайтед» путь к солидной прибыли, ведь согласно условиям сделки с французским клубом, английская команда получит 50% от будущей продажи игрока.

23-летний Гринвуд, арендованный у «МЮ» прошлым летом, демонстрирует отличную форму: он забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи в 30 матчах за «Марсель».

Несмотря на интерес со стороны Ближнего Востока, сам футболист, по информации источников, чувствует себя комфортно во Франции и не торопится с переездом в Саудовскую Аравию.

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